جمعية راديوز تودع مقترحات مشروع تعديل مسودة الدستور برئاسة الجمهورية

أودعت جمعية “راديوز” مقترحاتها فيما يخص مشروع مسودة تعديل الدستور.

وفد جمعية راديوز برئاسة قادة الشافي ونجم كرة القدم لخضر بلومي والمدافع الدولي إبن الشلف فضيل مغارية، استُقبل من طرف مستشاري رئيس الجمهورية على غرار المكلف بالحركة الجمعوية عيسى بلخضر.

وجاءت الزيارة على هامش إيداع مسودة تعديل الدستور كانت فرصة لتبادل الأفكار حول مستقبل الحركة الجمعوية في ظل الجزائر الجديدة والدور الذي سيلعبه مستقبلا وحاليا، خاصة مع ما نعانيه من وباء جائحة كورونا.

للتذكير، فإن اقتراحات مسودة مشروع تعديل الدستور وما حملتها مقترحات جمعية “راديوز” والتي تضمنت بعض التعديلات التي تهم الحركة الجمعوية واهتمامات الشباب الجزائري ساهم فيها إطارات “جمعية راديوز” على غرار الأستاذ الجامعي محمد بوزيد والحقوقي مغربي نور الدين والخبير الإقتصادي بلمعروف الهواري والإعلامي سمير بوخاري.

كما ساهم في المقترحات إلى نجوم رياضية معروفة على غرار الحكم الدولي حنصال محمد، علي ميصابيح، الطيب فوسي، ورضوان بن زرقة هذه الشخصيات وطيلة 21 يوما إجتهدت في تقديم مقترحات وإطراء حتى تعود بالخير للبلاد.