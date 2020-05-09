جمعية راديوز توزع 150 قفة ومساعدات مادية لعائلات معوزة بالشلف عين الدفلى ووهران

تنقلت جمعية “راديوز” برئاسة قادة شافي ونجم كرة القدم الجزائرية لخضر بلومي والحكم الدولي حنصال محمد، تلبية لدعوة اللاعب الدولي السابق فضيل مغارية، إلى 6 قرى بولايات شلف، عين الدفلى ووهران .

وتم توزيع 150 قفة ومساعدات مادية رمزية للعائلات المعوزة، وذلك في أجواء طبعتها الفرحة والترحيب الواسعين بهذه المبادرة.

هذه الالتفاثة التضامنية التي تزامنت مع شهر رمضان المعظم وكدا الانعكاسات السلبية للمدخول المالي للمواطن الجزائري بعد انتشار وباء كوروناـ لقيت استحسان المستفيدين، شاكرين تنقل وفد جمعية “راديوز”.

ومن جهة أخرى ناشد مدافع أولمبي شلف السابق فضيل مغارية محسني وأصحاب المال لولايتي عيد الدفلى وشلف لمساعدة هذه الفئة التي تعاني في شهر رمضان المعظم سواء من الناحية المادية بسبب بعدها عن المناطق الحضارية.

ومن جهة أخرى ثمنت العائلات مجهودات جمعية “راديوز” بعد وقوفها معهم.

كما استغل أعضاء الجمعية الفرصة لتقديم نصائح لأولياء العائلات للإهتمام بأولادهم والإحترام الصارم للحجر الصحي ونصائح الأطباء لتجنب مخاطر هذا المرض.