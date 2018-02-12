جمعية “راديوز” تُكرم شيخ المعلقين “صلاح محمد” وتُهديه عُمرة

فاجئت جمعية “راديوز” المعلّق الإذاعي الشهير “صلاح محمد”، بزيارة إلى مقر سكناه بعين طاية وقامت بتكريمه.

وفي مبادرة طيبة، قام وفد جمعية “راديوز” بقيادة قادة الشافي، ومعه عدة نجوم كروية سايرت مشوار شيخ المعلقين “صلاح محمد”.

على غرار كويسي، شعيب، حنصال، بن شيحة والحاج عدلان، الذين اطمئنوا على صحة الصحفي صلاح محمد وهذا بعد تداول إشاعة تدهور صحته.

ورغم التعب الذي كان باديا على وجهه، كان لهذه الزيارة الأثر الإيجابي على معنوياته بعد ركونه للراحة وغيابه عن الملتقيات الرياضية.

جمعية “راديوز” كرّمت بالمناسبة “عمي صلاح” بشهادة اعتراف وبعض الهدايا، إضافة إلى عمرة لزيارة البقاع المقدسة في التاريخ الذي يجده مناسبا له.

وهذا تحت أنظار عائلته التي فرحت كثيرا بهذه الزيارة المفاجئة وعودة الابتسامة والتفائل في أعين أبيهم.

واعترف اللاعبون الدوليين الحاضرين في هذه المناسبة الرياضية على أن الرجل كان مفخرة الإعلام الرياضي الجزائري وبمثابة الأب الذي كان يعطني النصائح ويشجعنا على بدل مجهودات لتشريف الرياضة الجزائرية.