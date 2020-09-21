جمعية “شباب نعم نستطيع” تُنظم نشاطا تضامنيا مع القضية الفلسطينية

نظمت جمعية “شباب نعم نستطيع”، نشاطا تضامنيا كبيرا مع القضية الفلسطينية بمقر السفارة.

وجاء ذلك، بالموازاة مع كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد، والتي أعلن من خلالها رفضه القاطع للتطبيع مع الاحتلال وتمسكه بدعم القضية الفلسطينية.

وتم خلال هذا النشاط، تكريم سعادة السفير بعديد الهدايا الرمزية.

كما تم غرس أشجار الأمل “زيتونة”، والتي ترمز لفلسطين، ونخلة ترمز للجزائر ورمانة للدلالة على الانتماء الاسلامي.

وجاء ذلك، في أجواء جد رائعة واحترافية بين أعضاء الجمعية والسلك الدبلوماسي الفلسطيني المعتمد بالجزائر، تجسيدا وتكريسا لمقولة زعيمنا الراحل هواري بومدين “نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.