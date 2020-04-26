جمعية صحفيي العاصمة تُقدم مساعدات مالية لـ422 منتسبا لأسرة الإعلام وتوزع 890 قفة

أعدت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة خطة تضامنية متعددة الجوانب، بمناسبة شهر رمضان المعظم، ولمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

واستطاعت الجمعية، توزيع 890 قفة، تحوي المواد الغذائية الاساسية واللحوم، على مستحقيها من العائلات، المعوزة بمناطق الظل على مستوى 18 بلدية بالعاصمة.

ونظرا للأضرار الجانبية السلبية التي سببها انتشار وباء كورونا، على قطاع الصحافة، حاولت الجمعية المساهمة في التدليل من هذه الأضرار ولو بشكل مؤقت.

وقد استطاعت الجمعية، تقديم مساهمات مالية، لـ 422 منتسبا لأسرة الإعلام الوطنية، من صحفيين، ومصورين، وتقنيين وعمال.

وتعلن الجمعية، عن التحضير لعمليات تضامنية، طيلة أيام الشهر الفضيل، حرصا منها على المساهمة في تدليل صعوبات الحجر الصحي على المواطنين.

كما تثني الجمعية على جهود جميع الموجودين في الصفوف الأولى لمجابهة الوباء، وتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين في إطار الهبات التضامنية.

وتثمن جمعية صحفيي الجزائر العاصمة، الإجراءات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية لحماية الصحة العمومية ومواجهة انتشار فيروس كورونا في الجزائر.

كما تتوجه جمعية صحفيي الجزائر العاصمة، تحية تقدير للأطباء والسلك الطبي وكل العاملين في قطاع الصحة والإعلاميين وكذا إلى جميع المواطنين.