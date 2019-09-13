جمعية عامة لـ”الفاف”هذا الثلاثاء

سيتم تنظيم جمعية عامة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، هذا الثلاثاء، بالمركز التقني بسيدي موسي، حسب ماجاء في الموقع الرسمي للفاف.

واوضح ذات المصدر، أن هذه الجمعية ستجتمع من أجل النظر والمصادقة على الصيغة الجديدة لهرم كرة القدم الجزائرية “2021/2020”

وأضافت الفاف أن الإعلان عن الصيغة الجديدة لنظام المنافسة يتم مع بداية كل موسم رياضي، وذلك بعد التعرف على عدد الأندية المشاركة في البطولة.

وتجدر الإشارة ان الصيغة الجديدة لنظام المنافسة، يتمثل في إنشاء رابطة محترفة واحدة تضم 18 ناديا، ورابطة ثانية للهواة بفوجين موسم 2020/2021.

في حين إجراءات الصعود والنزول ستحدد فيما بعد، مع إحتمالية إلغاء قسم مابين الرابطات، كما سيتم إنشاء بطولة نخبوية للأصناف الشبانية.