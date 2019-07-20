جمعية علماء المسلمين تهنئ الجزائريين بالتتويج وتثمن الحوار للخروج من الازمة

هنأت جمعية العلماء المسلمين اليوم السبت، الجزائريين الجزائريين بعد تتويج “الخضر” في كأس افريقيا.

وثمنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ، خيار الحوار باعتباره “استراتيجية حضارية” للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد، مبرزة أهمية الاسراع في تبني إجراءات “واضحة وعملية تهيئ الاجواء لاستعادة الثقة”.

واقترحت الجمعية في بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني، “تكوين هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها ومراقبتها وتكوين حكومة وحدة وطنية من مختلف الكفاءات مع استبعاد رموز الفساد” من أجل “تعبيد الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل النزاهة والشفافية والتنافس الحر”.

كما دعت كافة الاطراف الفاعلة في الساحة الوطنية الى “التحلي بروح المسؤولية وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الذاتية الضيقة والاسراع في فتح الحوار الشامل والمستقل الذي يضع آليات التجسيد لمرحلة ما قبل الانتخابات والتي تفضي الى نتائج يسلم بها الجميع”.

وثمنت الجمعية أيضا “كل المبادرات الوطنية الداعية الى الخروج السريع من الازمة “، مؤكدة “استعدادها لمواصلة كل المساعي الرامية الى تقريب وجهات النظر والتوافق على برنامج يتم بمقتضاه البلوغ بالوطن الى شاطئ الامان”.

وفي ذات السياق، أكدت الجمعية على اهمية “التشبث بالمبادئ المشتركة لكل الجزائريين والضامنة لتحقيق الحل التوافقي الدستوري للخروج من الازمة، أهمها نداء أول نوفمبر ومواد الدستور، لاسيما المادتان 7 و 8 منه”.