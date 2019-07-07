جمعية “كافل اليتيم” تزف 150 شابا بالبليدة

قامت جمعية “كافل اليتيم” بالبليدة، بالمساهمة في إدخال 150 شابا يتيما، القفص الذهبي، وذلك في إطار برنامجها الخيري في طبعته الـ15.

وحسب “واج”، تم أمس السبت، إقامة حفل بهيج، على شرف العرسان، على وقع أنغام الزرنة، بملعب الشهيد “حمودي دايدي”، بوسط المدينة.

وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى الجمعية ، “طارق لطرش” ، لـ”واج”، أن الجمعية تسعى من خلال تنظيم هذا المشروع كل سنة، بالتزامن مع عيدي الاستقلال و الشباب، إلى إدخال الفرحة و البهجة في نفوس الشباب.

وبدوره، شكر رئيس الجمعية “عبد القادر شعواطي”، كل المحسنين و المتطوعين و كل من ساهم من قريب أو من بعيد في نجاح هذه الطبعة.

كما تم خلال الحفل، تنظيم عملية قرعة، استفاد منها ثلاثة عرسان مع زوجاتهن، برحلة عمرة إلى البقاع المقدسة، بالإضافة إلى العديد من الفقرات والنشاطات.