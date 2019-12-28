جمعية كافل اليتيم تنظم دورة رياضية لفائدة الأيتام في المدية

نظمت جمعية “كافل اليتيم” لولاية المدية، دورة رياضية في كرة القدم، تحت شعار الرياضة تربية واخلاق.

والهدف من الدورة رسم الفرحة والبسمة على وجوه اليتامى على أساس أن ريع هذه الدورة ستنظم به الجمعية حملة شتاء دافئ منتصف الشهر القادم.

بالاضافة الى لم شمل شباب المنطقة المتعطش لمثل هذه الدورات الرياضية.

وقد عرفت المقابلة الاولى امس الجمعة، وقوف اللاعبين دقيقة صمت ترحما على روح فقيد الجزائر قائد اركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الوطني الفريق احمد قايد صالح.

وتستمر الدورة الرياضية، الى غاية السادس من شهر جانفي القادم.