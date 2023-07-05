جمعية محبي السيارات الكلاسيكية والرياضية تنظم تظاهرة إستعراضية لـ”دريفت”

أعلنت جمعية محبي السيارات الكلاسيكية والرياضية. اليوم الأربعاء. عن تنظيم تظاهرة للدريفت، بمناسبة إحياء الذكرى الواحد وستين لعيد الإستقلال والشباب.

وستُقام هذه التظاهرة بالملعب البلدي لمنتزه بن طلحة ببلدية براقي، بداية من الساعة 16.00 مساءً، والتي ستشهد مشاركة العديد من السائقين المحترفين على مستوى الوطن.

وجاءت هذه التظاهرة لإعادة إحياء رياضة الدريفت من جديد على المستوى الوطني، و بعث روح التنافس من جديد، والقيام بتدريبات والتحضير في انتظار الإعلان عن إطلاق البطولة الوطنية للدريفت.

كما سيكون هذا الحدث، تحت تأطير وإشراف وتوجيه من الرابطة الوطنية للرياضات الميكانيكية، لضمان نجاحه، والتمهيد لإستعراضات أخرى تجمع عشاق هذه الرياضة.

يجدر الإشارة، تأسست جمعية محبي السيارات الكلاسيكية والرياضية “FCCCM”، بتاريخ 14/11/2020 بلدية الدرارية وتهدف لجمع هوات و محبي الرياضات الميكانيكية.

كما تُعد تظاهرة اليوم، كبداية لعدة نشاطات سيتم إطلاقها في المستقبل القريب.