جمعية مرضى السكري: مئات حالات الشفاء وسط كبار السن من فيروس كورونا

كشف رئيس جمعية مرضى السكري، فيصل أحادةأن “الجمعية سجلت عشرات الحالات من مرضى السكري ممن اصيبوا بفيروس كورونا وتماثلوا للشفاء”.

وأضاف المتحدث، اليوم الأربعاء في إتصال هاتفي “للنهار اونلاين”، أنه “رغم أن الجزائر تسجل 5 ملايين مصاب بداء السكري إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة انهم كلهم معرضون للموت بالكورونا اذا ما اصيبوا و انما ضعف جهاز المناعة هو السبب سواءا كان شابا او كبيرا في السن”.

موضحا أن “هناك مئات الحالات من كبار السن ممن يتراوح سنهم بين السبعين و التسعين سنة تعافوا من الفيروس رغم إصابتهم بالداء السكري و غيره”.

فيما اكد ان “قرابة مليون متمدرس مصاب بالداء السكري متخوفون من الدخول المدرسي في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا”.