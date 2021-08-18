جمعية منتجي السيراميك ترحب بالإصلاحات البنكية التي باشرها الوزير الأول

رحبت الجمعية الجزائرية للخزف والسيراميك الإصلاحات البنكية والإدارية التي باشرها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن لإصلاح الاقتصاد الوطني الذي يعيش أزمة اقتصادية خانقة بسبب جائحة كوفيد 19 منذ مارس 2020.

وأكدت الجمعية على لسان رئيسها منصف بوضربة على دعمها لبرنامج عمل الحكومة والقاضي بإطلاق برنامج سكني جديد مما سيساهم في إحياء النمو الاقتصادي وبعث الاستثمارات التي ينتج عنها خلق عديد مناصب الشغل.

وستساهم هذه الإجراءات الاستعجالية في تموين السوق وسد العجز في القدرة الإنتاجية، أكدت منصف بوضربة أن جمعيته حريصة على دعم الإجراءات جديدة ملموسة للتغلب على هذه الأزمة التي تحتاج إلى التضامن والالتزام تجاه جميع الشرائح الاجتماعية في بلدنا.

كما قدم منصف بوضربة رئيس جمعية منتجي الخزف والسيراميك بتعازيه الخالصة لجميع ضحايا الحرائق الأخيرة في الجزائر.

كما دعا ذات المتحدث إلى تسريع حملة التطعيم ضد كوفيد -19 من أجل تعزيز مناعة الجزائريين في مواجهة هذا المرض الفتاك، وتعافي الاقتصاد الذي يعاني من انخفاض حاد في النشاط الصناعي والتجاري.