جمعية منتجي السيراميك: سنعمل مع بن عبد الرحمن لإنطلاقة اقتصادية وتجسيد مشاريع جديدة

هنأت الجمعية الجزائرية لمنتجي الخزف والسيرامك الجزائريين بمناسبة حلول الذكرى 59 المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب.

وحسب ماكشفه رئيس الجمعية منصف بوضربة في تصريح لـ النهار اونلاين فإن الجمعبية تهنئ كل الجزائريين بذكرى عيد الاستقلال مهنئا في الوقت ذاته الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بمناسبة تنصيبه على رأس الجهاز التنفيذي.

وأضاف منصف بوضربة بأن الجمعية ستععمل على التنسيق مع حكومة أيمن بن عبد الرحمن لتحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة واطلاق مشاريع جديدة