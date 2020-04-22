جمعية منتجي السيراميك: قرارات الوزير الأول ستعيد بعث النشاط الإقتصادي

أشادت الجمعية الجزائرية لمنتجي الخزف والسيراميك بالقرارات التي اتخذها الوزير الأول عبد العزيز جراد مع مختلف القطاعات الوزارية من أجل إعادة بعث النشاط الإقتصادي.

وحسب بيان للجمعية تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه، فإن فتح باب الحوار مع مختلف الشركاء من منتجين وتجار وباترونا من شأنه أن يعيد إطلاق النشاط الصناعي والتجاري في البلاد، خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان أنه وعشية شهر رمضان ونظرا للتحديات التي تواجه المؤسسات الإقتصادية الجزائرية، خاصة ماتعلق منها بدفع أجور العمال والإلتزامات اتجاه صناديق التأمين ومصالح الضرائب، كان يجب فتح باب الحوار مع المتعاملين الإقتصاديين من أجل إيجاد حل وطريقة لإعادة بعث النشاط الإقتصادي من جديد بعد ركوده.

وأكد البيان أن مصنعي الخزف والسيراميك مستعدون للتنسيق مع الحكومة من أجل فتح باب الحوار و اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل مواجهة التحديات، خاصة في ظل الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد.