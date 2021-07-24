جمعية منتجي السيراميك : “قرار الحكومة بخصوص التحويلات المالية استراتيجي للاقتصاد الوطني

أعلنت الجمعية الجزائرية للخزفيين، ترحيبها ا بالقرار الصادر عن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بخصوص التحويلات المالية، حيث صدر عن وزارة المالية قرار يقضي بالسماح للمصدرين الجزائريين، نيل كل أموالهم من العملة الصعبة وبنسبة 100 بالمائة، شريطة أن يتم استغلال ما نسبه 80 بالمائة في عمليات الاستيراد من الخارج.

وحسب تصريح لرئيس جمعية منتجي الخزف والسيراميك منصف بوضربة لـ “النهار اونلاين” أكد فيه أن جمعية منتجي الخزف والسيراميك تعتبر أن الإجراءات والأحكام الجديدة المتعلقة بإيرادات العملة الصعبة للمتعاملين الاقتصاديين من صادرات المنتجات الصناعية الجزائرية، تعد قرار استراتيجي ومفيد لتشجيع النمو الذي يخلق فرص العمل والثروة لبلدنا”.

للإشارة فان الحكومة السابقة، منعت استيراد الخزف من الخارج، بهدف تشجيع الصناعة المحلية والتوجه إلى التصدير مستقبلا.