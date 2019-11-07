جمعية منتجي المشروبات: معهد باستور هو الوحيد المعتمد لتحليل المياه المعدنية المسوقة

أشارت جمعية منتجي المشروبات إلى أن المياه المعدنية تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة وخاصة وزارة الموارد المائية.

وقالت الجمعية في بيان لها أن الإطار القانوني والتنظيمي لوزارة الموارد المائية يحدده القانون والمرسوم المحدد في شكل مواصفات، وجميع النواحي الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، التي يجب الوفاء بها.

ونوهت الجمعية بأن تحاليل المياه للشركات التي تعتبر أعضاء في الجمعية كان في بداية جويلية 2019 وهذا تم إصدار التنبيه بعد 4 أشهر، بتاريخ 06 نوفمبر 2019.

وتسائلت الجمعية لماذا تأخرت نتائج التحليلات الى غاية هذا التاريخ؟، كما ذكرت الجمعية بأن المختبر الوحيد المعتمد لمثل هذه التحاليل هو معهد باستور.

وطالبت الجمعية من السلطات الوصية بوضع ضوابط على بعض المنتجين الذين لا يمتثلون لمتطلبات سلامة الأغذية.

وكانت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك قد كشفت بالوثائق عن تسويق مياه معدنية غير مطابقة.