جمعية وهران.. الدخول مجانا لدعم الفريق في سباق الصعود

كشف عادل نجار، مدير الشباب والرياضة لولاية وهران، أن السلطات الولائية قررت تمكين الأنصار من الدخول مجانًا إلى ملعب أحمد زبانة. وذلك تحفيزًا لفريق جمعية وهران في مشواره لتحقيق الصعود هذا الموسم.

وأوضح نجار، حسب ما كشفته الصفحة الرسمية لولاية وهران، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بتوجيه من الوالي إبراهيم أوشان. في خطوة تهدف إلى دعم “لازمو” معنويًا خلال هذه المرحلة الحاسمة، متمنيًا له التوفيق في تحقيق أهدافه.

وأكد المتحدث ثقة السلطات الولائية في جماهير جمعية وهران، مشيدًا بأخلاقهم العالية ومساندتهم الدائمة للنادي. خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق هذا الموسم ومنافسته على المراتب الأولى.

كما دعا أنصار الفريق إلى التحلي بالروح الرياضية العالية ومواصلة دعمهم الحضاري، بما يسهم في توفير أجواء مثالية تساعد النادي على بلوغ هدف الصعود.