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الرياضة

جمعية وهران تستعيد أبناءها

بقلم محمد.ل
جمعية وهران تستعيد أبناءها
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أعلنت إدارة جمعية وهران، عن تعاقدها مع لاعبها السابق، هشام بلقروي، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2023-2024، في القسم الثاني هواة.

وغادر بلقروي، الجمعية صيف 2012، ليخوض عدة تجارب مع مختلف الأندية المحلية، إلى جانب الاحتراف في تونس والبرتغال والسعودية، ليعود بعد 11 سنة من الرحيل.

وتراهن إدارة “لازمو” على أبناء الفريق، من أجل العودة إلى مصاف الكبار، بتعاقدها مع بلقروي، إلى جانب ثنائي المنتخب المحلي، سفيان بالغ ومحمد بن تيبة، الذي تدرج في جميع أصناف مدرسة الجمعية.

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