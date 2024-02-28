جمعية وهران يستقبل فريق لورمون الفرنسي في دورة دولية مصغرة

نظم فريق جمعية وهران، دورة دولية مصغرة في كرة القدم، بوهران، للفئات الصغرى، بمشاركة فريق لورمون الفرنسي.

وصرح مناجير جمعية وهران، هواري بن عمار، لتنلفزيون النهار: “عدنا لتقاليدنا، بتنظيم دورات دولية، بمشاركة فريق السعادة، بالإضافة لفريق من الجالية الجزائرية ببوردو”

كما أضاف: “هذه تعد الدورة الاولى، ونأمل في تنظيم دورات أخرى هنا في وهران، وخارج الوطن”.

في المقابل صرح نائب رئيس فريق لورمون الفرنسي، نيكولا بريم: “هذه الدورة تعتبر بداية لربط علاقات كبيرة بين المدينتين”.

وتابع نيكولا بريم: “وقفنا على الاعبين جد مهاريين في الجزائر، ونطمح لخلق شراكة في المستقبل القريب، وتنظيم دورات أخرى مع جمعية وهران”.