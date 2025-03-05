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الرياضة

جمعية الشلف.. 5 لاعبين أفارقة يغادرون

بقلم عزيز طالبي
جمعية الشلف.. 5 لاعبين أفارقة يغادرون
جمعية الشلف
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كشفت إدارة فريق جمعية الشلف، تلقي 5 لاعبين من الفريق استدعاءات رسمية من قبل مختلف الاتحادات الوطنية الإفريقية، للمشاركة رفقة منتخبات بلدانهم في التحديات القادمة.

وقالت إدارة الشلف إن الأمر يتعلق بكلٍّ من اللاعب البوتسواني، إديون غاب موهيتسيوا. والنيجري إسماعيل موسى محمادو، واللاعب الليبيري إدوارد ليدلوم، إلى جانب لاعبي منتخب طوغو، إيفرا أغبانيو وبرونو كوكو أفوتور.

وستكون الفرصة مواتية للاعبين الخمسة من أجل اكتساب خبرة أكبر في المنافسات الدولية. ما سيعود بالفائدة على نادي “أسود الونشريس”.

وختمت إدارة “لايصو” بأن اللاعبين الخمسة سيغيبون عن الفريق خلال فترة التوقف الدولي في الفترة من 15 مارس إلى غاية 26 منه.

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