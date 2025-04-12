جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: الجزائر مستهدفة من قوى معادية وندعو للتصدي لكل محاولات زعزعة الاستقرار

أشادت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بيانا هاما بكل الجهود المبذولة للحفاظ على المقدسات الإسلامية وعناصر الهوية.

وأكد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبر صفحتها على الفيسبوك أن الجزائر مستهدفة من قوى معادية وندعو للتصدي لكل محاولات زعزعة الاستقرار.

كما تدعو الجمعية الأمة الجزائرية إلى التحلي باليقظة والالتفاف حول مؤسسات الدولة للدفاع عن حدود بلادنا.

من جهة أخرى نددت الجمعية بحرب الإبادة ضد إخواننا الفلسطينيين في غزة وجنين ونشيد بموقف الجزائر المتميز في المحافل الدولية المناصر للقضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل تدعو الأمة الإسلامية لبذل كل أسباب النصرة والاسناد المتاحة لإخواننا الفلسطينيين ونؤكد أن هذا واجب شرعي.

وحذرت جمعية العلماء من أبواق محسوبة على استعمار الأمس تسعى بدورها إلى زعزعة استقرار الجزائر.

وفي الختام البيان ثمنت جمعية العلماء ما قام به المجلس الشعبي الوطني من تشكيل لجنة لتجريم الاستعمار.