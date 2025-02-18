جمعية الشلف تفرض التعادل على النادي القسنطيني

تمكن نادي جمعية أولمبي الشلف، اليوم الثلاثاء، من العودة بنقطة ثمينة من ميدان ملعب الشهيد حملاوي، عند مواجهته النادي الرياضي القسنطيني.

وذلك في إطار مواجهة الجولة الـ17 من الرابطة المحترفة الأولى.

وفرض الزوار التعادل بنتيجة هدفين في كل شبكة أمام النادي الرياضي القسنطيني. بعدما كان الزوار متخلفين في النتيجة منذ الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، بهدف بلحوسيني عن طريق ركلة جزاء.

وعادل بعدها المهاجم إيفرا، النتيجة في الدقيقة الـ19 من علامة الجزاء. وفي الدقيقة الـ21 أضاف طمين الهدف الثاني لصالح “السياسي” بطريقة رائعة. وفي آخر أنفاس المباراة، تمكن مهاجم “لايصو” كوكو، من تعديل النتيجة للزوار.

وبهذا التعادل، رفع أولمبي الشلف رصيده للنقطة الـ24 في المركز السادس، فيما بلغ “السياسي” المركز الرابع برصيد 25 نقطة مؤقتا.