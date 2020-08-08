جمعيّة التجار والحرفيّين تعبر عن إرتياحها لقرارت الوزير الاول

عبرت الجمعيّة الوطنية للتجار والحرفيّين تعبّر عن ارتياحها لتلبية ندائها والاستجابة لاقتراحها بعد قرار الفتح المشروط للمقاهي والمطاعم والفنادق بداية من 15 أوت الجاري.

وقالت الجمعية فيي بيان لها: بعد اعلان الوزير الأوّل عن الفتح المشروط للمقاهي والمطاعم و الفنادق بداية من 15 اوت القادم فإنّ الجمعيّة الوطنية للتجار والحرفيّين تعبّر عن ارتياحها لتلبية ندائها والاستجابة لاقتراحها.

كما ذكرت الجمعية جميع التجّار وأصحاب تلك النّشاطات بواجب التقيّد باجراءات الوقاية المعلنة وهي التباعد الاجتماعي و لبس الأقنعة الواقية وتعقيم المساحات والأجهزة ووسائل العمل و استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنتين في الفضاءات الداخلية ووضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل والتنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل ووضع محلول مطهر في متناول الزبائن و منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح.

كما دعت الجمعية إلى الالتزام بتلك التدابير حماية لأرواحهم و أرواح زبائنهم و كذا تجنّبا للعقوبات المحدّدة في اطار القانون و الاجراءات الخاصّة بالوقاية من كوفيد 19.