جمعيّة التجار والحرفيّين تعبر عن ارتياحها لعودة الحياة الاقتصاديّة

عبرت الجمعيّة الوطنيّة للتجار والحرفيّين، اليوم الأحد، عن ارتياحها لعودة الحياة الاقتصاديّة.

ويأتي هذا بعد فتح محلات تجاريّة وحرفيّة، خاصّة بالمرحلة الأولى ومن خلال المعاينة والمعلومات الواردة من مختلف ولايات الوطن.

وأكدت الجمعية ضرورة الاستمرار في الالتزام بشروط الوقاية، خاصّة لبس الاقنعة الواقية واحترام التباعد الاجتماعي.

كما دعت جميع التجّار والحرفيّين إلى اقناع زبائنهم واجبارهم على التقيّد بتلك الشروط، باعتبار أصحاب المحلّات يتحمّلون مسؤوليّة أيّ تهاون في الوقاية داخل محلّاتهم.

و بما أنّ العودة إلى الحياة الاقتصادية وفتح محلّات التجارة والحرف لا يعني الخروج من دائرة خطر كورونا –يضيف البيان- فإنّ الاستمرار في حملات التحسيس ضدّ كوفيد 19 يبقى ضروريّا.

كما دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين جميع المواطنين والمواطنات إلى التقيّد بإجراءات الوقاية للمحافظة على ارواحهم وأرواح ذويهم وتجنّب أيّ تصرّف يقطع أرزاق غيرهم ويضر بمصالح النّاس ويهدّد العودة إلى الحياة العادية.