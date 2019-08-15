جمع أزيد من 27 طن من جلود الأضاحي في معسكر

كشف المدير العام لمؤسسة تسيير مراكز الردم التقني في معسكر، سفير زهير، اليوم الخميس، عن جمع 27.54 طن، من جلود الأضاحي.

وذكر المدير العام، لـ”واج”، أن مؤسسته وبالتعاون مع مؤسسة جمع النفايات المنزلية لمعسكر، ومصالح البلدية، تمكنت من جمع 4588 جلد أضحية.

وأضاف سفير زهير، أنه قد تم فرز 560 جلد صالح للإستغلال من قبل مصنعي الجلود، وتم تمليحها بالتعاون مع مؤسسة مهتمة بشراء الجلود، وتم ردم الجلود غير الصالحة.

وأكد ذات المتحدث، أن الهدف من عملية فرز جلود الأضاحي، هو حماية البيئة ونظافة المحيط، بحيث أن ثمن بيع الجلود رمزي، وليس تجاري.

ورحب مواطنو معسكر بالفكرة، وتمنوا لو تم اعلامهم مسبقا بعملية جمع جلود عيد الأضحى، بدلا من تركها في الشوراع، مسببة روائح مزعجة.