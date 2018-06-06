جمع أكثر من 3 أطنان من النفايات البلاستيكية بورقلة

قامت ولاية ورقلة بجمع ما يزيد عن ثلاثة أطنان من نفايات بلاستيكية مختلفة عبر الولاية كما أستفيد اليوم الأربعاء من مديرية البيئة .

وتمثلت هذه الكمية من النفايات البلاستيكية التي جمعت في إطار مسابقة ولائية حول حماية البيئة من التلوث نظمتها مديرية البيئة.

خلال الفترة الممتدة من 15 نوفمبر 2017 و إلى غاية 15 مارس الماضي عبر المؤسسات التربوية في قارورات بلاستيكية.

لتعبئة المياه المعدنية وأخرى مستخدمة لأنواع مختلفة من المشروبات الغازية، حسب ذات المديرية .

و تمّ شحن هذه الكمية من النفايات البلاستيكية إلى مركز الردم التقني للنفايات المتواجدين بمدينتي ورقلة و تقرت.

و ذلك بغرض رسكلتها و تخزينها قبل تحويلها إلى الوحدات الصناعية المختصة لإعادة تدويرها .

ونظمت هذه المسابقة الولائية بمساهمة مؤسّسة سوناطراك وعدة مؤسسات إقتصادية

أخرى عمومية.

و خاصة إلى جانب مديرية الثقافة بالولاية، حيث شهدت مشاركة 44 مؤسسة تربية للأطوار التعليمية الثلاثة .