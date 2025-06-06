جمع جلود الأضاحي.. مورد قيم للصناعة

إنطلقت عملية وطنية واسعة لجمع جلود الأضاحي، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، باعتبارها موردا محليا قيما لصناعات الجلود والنسيج.

ويعتمد نجاح هذه العملية، التي تشمل كافة ولايات البلاد، بشكل كبير على انخراط المواطنين. المدعوين لدعم جهود السلطات العمومية الرامية إلى استغلال هذه الثروة الحيوانية وتنشيط سلاسل الإنتاج الصناعي ذات الصلة.

وتكتسي عملية جمع الجلود أهمية اقتصادية وبيئية معا، وهذا من خلال توفير مادة أولية عالية القيمة. تستخدم في صناعة الجلود والأحذية والمصنوعات الجلدية والنسيج. كما تسمح بتجنب طمر أو رمي نفايات عضوية.

وقامت السلطات العمومية، بالتنسيق مع عدة شركاء مؤسساتيين وجمعويين، بتعزيز الترتيبات اللوجستية وإطلاق حملة تحسيسية واسعة تهدف إلى تشجيع المواطنين على الحفاظ على سلامة الجلود ونظافة أماكن الذبح.

حيث وزعت مصالح الولايات إرشادات عملية لفائدة المواطنين، من أبرزها تجنب غسل الجلود. وضرورة تمليح الوجه الداخلي للجلد لتفادي تلفه. وتسليمها في النقاط المخصصة للجمع، مع تفضيل الذبح في المذابح العمومية المعتمدة.

كما تم تخصيص نقاط جمع عبر مختلف بلديات البلاد، في إطار حملة وطنية يشرف عليها قطاع الصناعة بالتنسيق مع المجمع العمومي “جيتيكس”، المتخصص في صناعة

وتعول مؤسسة الجزائرية للجلود ومشتقاته، التابعة للمجمع، هذا العام على جمع عدد من الجلود يفوق ما تم جمعه خلال عيد الأضحى الماضي، الذي بلغ أكثر من 500 ألف جلد.

كما يخطط المجمع لتوفير مذابح متنقلة لتحسين ظروف السلخ والفرز في عين المكان، بغرض تحسين جودة الجلود المسترجعة.

هذا وأطلقت وزارة الصناعة تطبيقين رقميين، الأول “مريقل هيدورة” يتيح تحديد مواقع نقاط الجمع عبر خريطة تفاعلية. والثاني “مستفيد” ويتيح التبرع بالجلود إلكترونيا من خلال وسيط مكلف بالجمع.