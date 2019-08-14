جمع قرابة 500 طن من النفايات المنزلية خلال يومي عيد الأضحى بورقلة

حيث تّم جمع بكل من مركز الردم التقني بامنديل 6ر291 طن ومركزي النزلة 94ر145 طن وتماسين 34 طن.

وقد جمعت الكميات حسبما ما أوردته “وأج”، نقلا مسؤولي الهيئة، على مستوى مراكز الردم التقني الثلاثة بولاية ورقلة.

وجرى تسخير إمكانيات ووسائل بشرية ولوجستية هامة، منها شاحنات ورافعات وغيرها وذلك بغية ضمان السير الأمثل للعملية.

وتهدف العملية أساسا إلى المحافظة على المحيط وإزالة “النقاط السوداء”، كما جرى توضيحه.

وقد وفرت المؤسسة حاويات خاصة عبر عدد من الأحياء السكنية والفضاءات التجارية من أجل تسهيل عملية جمع وفرز النفايات.

كما تعمل المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بورقلة المتخصصة في مجالات جمع واسترجاع ومعالجة النفايات،

على تحسيس المواطنين حول الممارسات الواجب القيام بها بهدف المساهمة في حماية نظافة المحيط وغرس ثقافة بيئية لديهم ، مثلما أشير إليه.