جمع مقابر المسيحيين المنتشرة عبر ولاية أم البواقي في مقبرة واحدة

قامت مؤسسة خاصة بجمع 4 مقابر للمسيحيين منتشرة عبر عدّة بلديات بولاية أم البواقي يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية في مقبرة واحدة .

بعاصمة الولاية، حسب ما علم اليوم الإثنين من مصالح الولاية.

و أوضحت المكلّفة بالإعلام و الإتصال بديوان الولاية سميحة

بلقاسم، بأنّه تمّ إسناد عمليّة تجميع المئات من قبور المسيحيين المنتشرة عبر كل من بلديات عين مليلة و عين كرشة و عين ببوش.

إضافة إلى المقبرة المسيحية لعين البيضاء لمؤسسة متخصصة.

و أضافت في ذات السياق بأنّ هذه العملية تأتي تجسيدا للاتفاقية الموقعة في 2016 بين الدولتين الجزائرية و الفرنسية .

والمتعلّقة بتجميع المقابر المسيحية، مسلّطة الضوء على أنّها تدخل في إطارعمليات تحسين صيانة المقابر المسيحية في ظلّ احترام حرمة الموتى”.

وقد تمّ نقل رفات المسيحيين المدفونين عبر البلديات السابق ذكرها إلى مقبرة أم البواقي.

و الواقعة بشارع عباد علاوة المعروفة باسم “جبانة ليهود”، و الّتي تمت تهيئتها لهذا الغرض.

و تعتبر الأوعية العقارية التي كانت تضم هذه المقابر عبر عديد بلديات أم البواقي “أراضي تابعة لأملاك الدولة” مثلما تمت الإشارة إليه.