جمع مليون طن من النفايات و200 طن من الخبز في 2018 بالعاصمة

تمكنت مؤسستي “إكسترانات” و”نات كوم” في جمع ما يفوق 1 مليون طن من النفايات المنزلية وقرابة 200 طن من الخبز سنة 2018.

وأوضح مشاب رشيد مدير عام مؤسسة “إكسترانت”المكلفة بالنظافة على مستوى 31 بلدية بالجزائر العاصمة في تصريح “لوأج”.

أنه تم جمع جمع قرابة 650 ألف طن من النفايات المنزلية خلال سنة 2018، أين سجلت إرتفاعا بنسبة 5 بالمائة.

مقارنة بسنة 2017 بأزيد من 580 ألف طن، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السكان خاصة مع عمليات إعادة الإسكان والترحيل.

من جهتها قالت نسيمة يعقوبي المكلفة بالإتصال بمؤسسة “نات كوم” أنه تم جمع أزيد من 450 ألف طن من النفايات المنزلية.

على مستوى 26 بلدية تقع ضمن إختصاصها .

وبلغت كمية الخبز المسترجعة لدى المؤسستين 190 طن منها ما يزيد عن 105 طن لمؤسسة ” إكسترانت ” وحدها.

وفي إطار عملية الفرز الإنتقائي والرسكلة والإسترجاع تم جمع أزيد من 1.470 طن من مادة الكارتون وقرابة 53 طن من

البلاستيك.

و216 ألف وحدة من جلود الأضاحي خلال يومي عيد الأضحى، مبرزا أن هذه النفايات القابلة للرسكلة بمثابة مصدر حيوي وهام.

أما مؤسسة ناتكوم فقد تمكنت سنة 2018 من إسترجاع 1900طن من الكرتون و 504 طن من مادة البلاستيك .