جمع 12 ألف وثيقة تتضمن عديد الشهادات الحية حول الثورة التحريرية

كشفت المديرة الفرعية المكلفة بالبحث التاريخي ومتابعة النشاطات المتحفية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق خيرة مزيتي، أن الوزارة نجحت في جمع 12 ألف وثيقة. تتضمن عديد الشهادات الحية حول مختلف الأحداث المتعلقة بمسار ثورة التحرير الكبرى.

وقالت خيرة مزيتي خلال استضافتها في برنامج “ضيف الصباح “للقناة الإذاعية الثانية، إن وزير المجاهدين قام بإعطاء توجيهات بضرورة الإستمرار في جمع هذه الشهادات بالمتاحف. ووضعها تحت تصرف زوار المتاحف من الباحثين والطلبة والعائلات.

كما أشارت مزيتي، إلى أن عملية عصرنة الوثائق الخاصة بتاريخ الثورة شهدت تقدما كبيرا وهي اليوم مرقمنة. بما يسمح للزوار والباحثين بالاستفادة منها. وشددت على أن دور الوزارة اليوم لم يعد يقتصر فقط على تقديم الخدمات والمنح للمجاهدين وذوي الحقوق. وإنما تهدف إلى حماية الذاكرة الوطنية وتمكين الأجيال الصاعدة من الإطلاع على تاريخ الجزائر عبر العصور.

من جهتها قالت مزيتي بأن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق أعدت برنامجا ثريا لإحياء الذكرى الـ62 لأحداث مظاهرات الـ11 ديسمبر 1960 بمختلف ولايات الوطن. تتضمن العديد من التظاهرات الثقافية والملتقيات العلمية والدورات الرياضية إضافة إلى تكريم العديد من الرموز التاريخية.