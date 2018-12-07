جمع 294 ألف كيس دم في السداسي الأول من السنة الجارية

قال كري سفيان ممثل الوكالة الوطنية للدم، أن الزمر النادرة هي الزمر السلبية ومن بينها “-o” وتمثل 6 بالمائة من المواطنين.

مشيرا إلى أنه خلال سنة 2017 تم جمع 600 ألف كيس على مستوى الوطن، أما السداسي الاول من السنة الجارية فجمعنا 294 ألف كيس.

عبر 227 مركز ومن بينهم 69 بالمائة متبرعين متطوعين، و31 بالمائة متبرعين عائليين.

مضيفا أنه خلال شهر رمضان سمحت وزارة الشؤون الدينية بجمع الدم من المساجد أين تم جمع 40 ألف كيس في هذا الشهر.

وأضاف في سياق ذي صلة، أن الفئات الأكثر تبرعا التي يتراوح عمرها مابين 18 و35 سنة وتمثل 60 بالمائة من المتبرعين.