جمع 800 ألف طن من النفايات و135 طن من الخبز خلال 9 أشهر بالعاصمة

تمكنت مؤسستي النظافة “نات كوم” و” إكسترانات” من جمع قرابة 800 ألف طن من النفايات المنزلية خلال 9 أشهر المنصرمة.

وقالت نسيمة يعقوبي المكلفة بالإعلام بـ”نات كوم”، أن مؤسستها قامت بجمع أزيد من 310 ألف طن من النفايات المنزلية.

خلال 9 أشهر من هذه السنة على مستوى 26 بلدية، مشيرة إلى أن الفرز الإنتقائي أسفر عن استرجاع 1400 طن من مادة الكارتون.

و كذا 500 طن من مادة البلاستيك.

من جهته، أشار بوثلجة كريم مدير الدراسات والتطوير بمؤسسة النظافة “إكسترانت”، أنه تم جمع خلال 9 اشهر من هذه السنة.

أزيد من 485 ألف طن من النفايات المنزلية عبر 31 بلدية تقع ضمن إختصاصها.

مبرزا ان المتوسط الشهري لكمية النفايات التي يتم جمعها تقدر بـ 53 طن.

وبلغت كمية الخبز المسترجعة لدى المؤسستين أكثر من 134 طن منها ما يقارب 55 طن تم جمعها على مستوى 31 بلدية.

بالنسبة لمؤسسة “إكسترانت” في حين إسترجعت مؤسسة “نات كوم ” كمية قدرت ب 80 طن من مادة الخبز عبر 26 بلدية.

مقابل تسجيل إسترجاع 139 طن من مادة الخبز خلال سنة 2017.

وأبرزت يعقوب، بخصوص عمليات الفرز الانتقائي، أن مؤسسة “نات كوم” خصصت برنامج مس في المرحلة الأولى 14 بلدية.

في حين سيشرع قريبا في تعميم العملية بعد الإنتهاء من الدراسات على مستوى 12 بلدية أخرى بالتنسيق مع دواوين التسيير العقاري.

مشيرة إلى أنه تم إقتناء 1000 حاوية جديدة تضاف لأزيد من 7 آلاف حاوية للتكفل الأنجع بالنفايات .