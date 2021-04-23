جمع 9 أطنان من الخبز المرمي في القمامة خلال الـ10 أيام الأولى من رمضان بالعاصمة

كشفت يعقوبي نسيمة المكلفة بالإعلام بمؤسسة “نات كوم“،أنه تم خلال العشرة أيام الأولى برمضان جمع 9 أطنان من الخبز.

وأضافت يعقوبي في تصريح “لوأج”، أن المؤسسة وضعت مراكز الفرز الإنتقائي في الخدمة عبر كل دائرة إدارية بالعاصمة.

وأوضحت في ذات السياق، أنه يتم يوميا رفع كميات جد مرتفعة من الخبز المرمي عشوائيا على مستوى الطرق العمومية والقمامة.

وقالت يعقوبي، أن إجراءات الفرز تهدف إلى تفادي رمي أطنان من الخبز في القمامة، داعية إلى الامتناع عن الشراء المبالغ فيه.

وكشفت أنه يتم إطلاق حملات توعوية من طرف مراكز الفرز المعنية في الميدان، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي لمحاربة تبذير الخبز.