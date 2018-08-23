جمع 900 ألف جلد أضحية يومي العيد

أفادت وزارة الصناعة والمناجم بأنها ترحب بالالتزام الكامل للمواطنين بالعمل على جمع جلود الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هذه العملية جاءت بمبادرة من عدة وزارات على غرار الصناعة، الشؤون الدينية.

بالإضافة إلى وزارة الداخلية ووزارة البيئة والطاقات المتجددة، ناهيك عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

مفيدا بأنه تم جمع ما يقارب 900 ألف جلد أضحية في 6 ولايات كبرى على غرار “وهران، الجزائر، سطيف، جيجل، باتنة وقسنطينة.

وهو ما يتجاوز الهدف المعين.

وأكد البيان أنه لم يكن من الممكن تحقيق هذا النجاح من دون وعي المواطنين لضمان نظافة بيئتهم.

دون المساهمة الكاملة للبلديات وشركات التنظيف وبدون الدعم المتعدد الأشكال للشركات أو التجار الذين وفروا الملح مجانا.

مضيفا أن جلود الأضاحي التي تم تجميعها ستمكن من تلبية إحتياجات السوق الداخلية لمهني الجلود ولكن أيضا لتصدير بعضها.

مما يساهم في توسيع الإنتاج الوطني وتنويع صادراتنا، والتي هي أولويات لبلدنا. بالإضافة إلى الجلود.

طكا سيتم إسترجاع مايقارب 500 طن من الصوف، وكذلك يمكن تصدير جزء كبير.

ويؤكد المهنيون على الجودة الممتازة للجلود والصوف من المواشي الجزائرية.

والتي تستخدم في السلع الفاخرة من قبل العلامات التجارية الرائدة في العالم.

وأفاد البيان أن الوزارة تحضر حاليا لتعميم العملية على كامل ولايات الوطن السنة المقبلة.