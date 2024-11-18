جملة من الإجراءات لتأمين داربي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد

كشفت مصالح أمن الجزائر العاصمة عن إجراءات عديدة لتأمين الداربي المنتظر بين فريقي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد الذي سيجري بعد غد الأربعاء بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وأعلمت مصالح الأمن الوطني عن تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول المناصرين.

إلى جانب وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة المؤدية إلى الملعب.

كما قالت المصالح ذاتها أن كل مناصر لا يحمل البطاقة الوطنية و تذكرة المباراة يمنع عليه التنقل إلى الملعب والتواجد بمحيطه.

وحذرت مصالح الأمن المناصرين من الدخول إلى الملعب بتذاكر مزورة وشماريخ وألعاب نارية التي قد تؤدي به إلى عقوبة التوقيف و تقديمه إلى الجهات القضائية.