جمهور اتحاد عنابة ينظم مسيرة احتجاجية تعصف برئيس النادي الهاوي

نظمت جماهير اتحاد عنابة، وعدد من اللاعبين القدامى للفريق، مسيرة سلمية، أين طالوا من خلالها بحل الجمعية العامة للنادي الهاوي.

وقام مدير الشباب والرياضة بالنيابة، وممثل عن والي ولاية عنابة، باستقبال ممثلين عن اللاعبين القدامى للفريق، وعدد من الأنصار.

وتم خلال هذا الإجتماع، الاتفاق على استقاله رئيس النادي الهاوي لاتحاد عنابة، اليوم الأربعاء على أقصى تقدير.

كما تم الاتفاق على عقد جمعية عامة استثنائية يوم السبت المقبل على أقصى تقدير، لحل الجمعية العامة للنادي الهاوي.