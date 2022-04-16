جمهور الأندية الجزائرية يدّعم شباب بلوزداد أمام الوداد البيضاوي

عرفت مباراة شباب بلوزداد امام الوداد البيضاوي توافد عدد كبير من الانصار من مختلف أقطار الوطن وخاصة من الجزائر العاصمة.

كما شهد ملعب 5 جويلية الأولمبي توافد عدد كبير من الأنصار رافعين لافتات لأنديتهم بشعار” وقفة رجل واحد” من اجل دعم شباب بلوزداد في موعده الإفريقي.

كما شهدت المباراة رفع رايات عدد من الاندية على غرار مولودية الجزائر وإتحاد الحراش إلى إتحاد العاصمة وإتحاد البليدة.

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