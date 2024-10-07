جمهور الأهلي السعودي غاضب من محرز !

أثار الدولي الجزائري رياض محرز سخطاً كبيراً من جماهير فريقه الأهلي السعودي. عقب تفاعله مع فيديو نشره لاعب الغريم الهلال السعودي، جواو كانسيلو.

وفي سابقة من نوعها، أبدى رياض محرز إعجابه بمقطع فيديو نشره زميله السابق في مانشستر سيتي الإنجليزي، جواو كانسيلو، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.

وما زاد الطين بلة في علاقة محرز مع جمهور فريقه الأهلي، هو أن الفيديو يعود للقطة قام فيها النجم البرتغالي لنادي الهلال السعودي بإسقاط لاعب الأهلي أرضاً.

وتعرض رياض محرز، لتعليقات مستفزة من الجماهير الأهلاوية التي لاحقته إلى صفحة كانسيلو. وردت عليه بطريقة مستفزة، مطالبة إياه بالرحيل من النادي.

للإشارة، يملك مهاجم الخضر علاقة وطيدة مع كانسيلو الذي لعب إلى جانبه في فريق “السيتيزنس” لسنوات. ويعد أحد المقربين له.

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