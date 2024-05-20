جمهور الغرافة يتحامل على براهيمي !

وجهت جماهير نادي الغرافة القطري، إنتقادات لاذعة، إلى لاعب فريقها الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، عقب الإقصاء من نصف نهائي كأس أمير قطر.

في مواجهة المنافس، نادي قطر، أمس الأحد، بضربات الترجيح 4 مقابل 3، بعد نهاية المواجهة بين الفريقين، في الوقت الأصلي والإضافي بهدفين في كل شبكة.

وعرفت المواجهة مشاركة براهيمي كأساسي في المواجهة، وخاض كامل أطوار اللقاء، وسجل الهدف الثاني لصالح فريقه الغرافة بطريقة رائعة في الدقيقة 73 من الشوط الأول.

كما ضيع براهيمي خلال المواجهة، ركلتي جزاء بالإضافة لتضييعه ركلته في ضربات الترجيح.

ونقلت حصة “فض فض” المنقولة عبر قنوات “الكأس” القطرية، اليوم الإثنين، ردة فعل جماهير الغرافة، التي كانت حاضرة في مدرجات ملعب الجنوب، أمس الأحد، بعد هذا الإقصاء من دور نصف نهائي كأس أمير قطر.

وظهرت جماهير الغرافة في قمة الغضب بسبب تضييع التأهل إلى النهائي، وحملت الجماهير ياسين براهيمي، مسؤولية هذا الإخفاق، كما طالبته بالرحيل عن الفريق.

يجدر الإشارة، شارك براهيمي مع الغرافة هذا الموسم في 23 مواجهة في منافستي البطولة و كأس الأمير، وسجل اللاعب 24 هدفا، وقدم 11 تمريرة حاسمة.