جمهور طرابزون التركي يصنع الحدث بـ “تيفو” عالمي

صنع أنصار طرابزون سبور التركي الحدث بـ “تيفو” عالمي خلال اللقاء الذي جمع فريقهم بنادي بازل في دروي المؤتمر الأوروبي

ونشر أنصار الفريق التركي صورة لأحد رجال الحماية المدنية، أثناء إنقاذه طفلا صغيرا، من تحت الردوم. إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

و كان رجال الحماية المدنية الجزائرية قد شاركوا في عملية الإنقاذ في تركيا و سوريا في الوقت نفسه، أين صنع احد أفراد الحماية الحدث بذرفه الدموع أثناء إنقاذه أحد الأطفال.

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