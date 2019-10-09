جمهور عبد الكريم بن خرف الله وزملاءه يعبرون عن حزنهم لفقدانه

فن وثقافة
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جمهور عبد الكريم بن خرف الله وزملاءه يعبرون عن حزنهم لفقدانه
بقلم زهيدة ث

تفاعل جمهور وزملاء الممثل الجزائري القدير، عبد الكريم بن خرف الله، مع خبر وفاته، وعبروا عن حزنهم الشديد لفقدانه، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

و قد احتلت برقيات التعازي وصور الفنان، مساحات واسعة من طرف زملاءه الفنانين وجمهوره العريض.

وتحدثت كل المنشورات، عن خصال الفنان، كما تأسف جمهوره، على فقدان الساحة الفنية لهذا الوجه البشوش.

و كان قد انتقل، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، الممثل القدير، عبد الكريم بن خرف الله، إلى رحمة الله.

وتعرض الفنان، المعروف بـ”ديدي”، إلى وعكة صحية طرحته الفراش مؤخرا.

عبد الكريم بن خلف الله

عبد الكريم بن خلف الله

عبد الكريم بن خلف الله

عبد الكريم بن خلف الله


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