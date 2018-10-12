جمهور غفير يحضر حفل الموسيقى الكلاسيكية بكنيسة السيدة الإفريقية

نُظّم سهرة أمس الخميس، بالجزائر العاصمة، حفلا موسيقيا كلاسيكيا، من تقديم عازف المزمار “جمال غازي” وعازفتي البيانو “خيرة مقران” و”نادية مشري”، بحضور جمهور غفير.

واستطاع الجمهور، الذي حضر الحفل المنظم بكنيسة السيدة الإفريقية بالجزائر العاصمة،أن يستمتع بما قدمه الموسيقيون خلال 90 دقيقة من أعمال موسيقية من نوع الباروك والكلاسيكي و الرومانسي.

و قدم الثنائي جمال غازي وخيرة مقران، وهما ينتميان إلى الجوق السنفوني الوطنية،مقاطع موسيقية تعود لـ جوان سيبياستيان باش (1685-1750) ووولفغانغ أمادوس موزارت (1756-1791) في القرنين الـ17 و الـ18.

كما قدم “جمال غازي” مع “نادية مشري” مقاطع من الموسيقى الكلاسيكية على غرار “المساء الجميل” لكلود ديبوسي (1862-1918) و “صقلية” لغابريال فوري.