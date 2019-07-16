جمهور غفير يستقبل الخضر عند إستئنافهم للتدريبات

تحصل الخضر على إستقبال كبير من طرف جمهور غفير، عشية اليوم الثلاثاء، وهذا قبل إنطلاق التدريبات إستعدادا لنهائي الكان 2019.

وإلتف عدد مُحترم من المُشجعين حول حافلة المنتخب، والتي ظهرت وكأنها في أرض الجزائر لا في مصر، في لقطة رائعة.

وباشر الأفناك تمرينهم الأول “منذ قليل” تمرينهم الأول، وهذا منذ تجاوزهم لنيجيريا في المربع الذهبي لكأس إفريقيا، سهرة الأحد.

وغنى الحاضرون في مُدرجات “بيتروسبورت” أهازيج مُساندة لأشبال “جمال بلماضي”، وكان أبرزها ومثلما جرت عليه العادة “الشعب يريد لاركوب دافريك”.