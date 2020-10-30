جمهور كاظم الساهر يطالب باعتماد أغنيته الجديدة كنشيد وطني

أطلق الفنان العراقي كاظم الساهر، أغنية وطنية جديدة لبلاده العراق بعنوان “عراقنا”، على قناته بموقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

و قال الساهر عبر حسابه الخاص على مواقع الاجتماعي، أنه يهدي الأغنية إلى الشعب العراقي.

و مباشرة بعد اطلاق الأغنية، لاقت تفاعلا كبيرا من جمهوره العراقي، واعتبر البعض “أنها تصلح أن تصبح نشيدا وطنيا”، لكون الأغنية تتحدث على وحدة الشعب العراقي.

والأغنية من كلمات الشاعر كريم العراقي، صاحب انجح أغاني كاظم الساهر.

وقد أبدى مغردون على مواقع التواصل إعجابهم بالأغنية الجديدة، ووصفها بعضهم بالتحفة الفنية، وقالوا إنها تستحق أن تكون نشيدا وطنيا للعراق.