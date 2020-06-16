جمهور مغني توفي بكورونا يخطف جثته ويمنع دفنه لهذا السبب!!

فن وثقافة
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جمهور مغني توفي بكورونا يخطف جثته ويمنع دفنه لهذا السبب!!
بقلم نادية بن طاهر

أقدم جمهور الفنان الكيني بيرنارد أوبونيو، على إختطاف جثته من المقبرة ومنع دفنها، بعد وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وفي حادثة غريبة أحدثت ضجة في العالم، منع جمهور الفنان، دفن جثته بسرعة وفق لقواعد دفن جثامين المصابين بالفيروس التاجي.

وأراد جمهور الفنان، دفنه وفق تقاليد تلك المنطقة والتي تعتمد على إقامة جنازات كبيرة مكلفة، حسب موقع “سكاي نيوز”.

وأضاف ذات المصدر، أن الشرطة قامت بإطلاق قنابل الغاز لتفريق الحشد الكبير الذي خطف الجثة من المقبرة، وأودعها ثلاجة لحفظ الجثث لتشييعه وتوديعه بطريقة لائقة.


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