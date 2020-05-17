جمهور ملكة الطرب “وردة الجزائرية” يستذكرونها في الذكرى الـ8 لرحيلها

تداول جمهور الفنانة الراحلة ​وردة الجزائرية،​ العديد من الصور القديمة لها ومقاطع فيديو لبعض أغنياتها، في الذكرى الثامنة لرحيلها.

وأطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاغ “ذكرى وفاة وردة الجزائرية”، لإحياء ذكرى رحيلها.

ومن جهتها، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مقطعاً من أغنية لـوردة، وعلقت عليها: “في ذكرى رحيل ملكة الطرب، فلنأخذ بنصيحتها، غنوا و حبوا، وسافري يا أحزان”.

وولدت وردة الجزائرية، وإسمها الحقيقي، وردة فتوكي، في 22 جويلية عام 1939، وتوفيت في 17 ماي 2012.

وقد أثرت وردة الجزائرية، الفن العربي، بروائع خالدة من أشهرها، بتونس بيك، وفي يوم وليلة، وغيرها من الروائع الغنائية.