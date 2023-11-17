جمهور مولودية وهران يبدع في تضامنه مع غزة بـ “تيفو” رائع

أبدع جمهور مولودية وهران بـ “تيفو” جميل جدا، خلال مباراة فريقيه التي جمعتهم بإتحاد خنشلة ضمن الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى.

وعرفت المباراة قيام جمهور الحمراوة بـ “تيفو” مضمونه يتعلق بالقضية الفلسطينية وأبناء غزة الذي يواجهون العدوان الصهيوني في الفترة الحالية.

وكتب جمهور الحمراوة أثناء المباراة التي تجري بملعب ميلود هدفي “من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر”.

كما شهدت المباراة عزوف جماهير مدينة الباهية عن الحضور بقوة إلى ملعب ميلود هدفي رغم أن الأجواء كانت جميلة جدا، وقد يكون “التيفو” الجديد للأنصار الأوفياء بمثابة الدغعة القوية للأخرين للحضور لمساندة الفريق العريق.

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