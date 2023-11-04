جمهور ميلان يدعم الفلسطينيين من مدرجات “سان سيرو”

أبدى جمهور ميلان تضامنه الكبير مع الفلسطينيين و خاصة الأطفال الأبرياء الذين يقتلون من طرف اليهود الغاصبين في قطاع غزة.

ورفع جمهور ميلان لافتة عملاقة في مدرجات ملعب سان سيريو اليوم الجمعة قالو فيها “تكون صامت عندما تكون الأطفال نائمين لا عندما يقتلون، أوقفوا جميع الحروب”.

واستغل جمهور “الكورفا سود” مباراتهم أمام نادي أودينيزي التي لعبت اليوم ضمن الجولة 11 من البطولة الإيطالية، حيث أكدوا دعمهم الكبير للقضية التي يدافع عنها رجال حماس.

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