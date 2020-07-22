جمهور نجوى كرم يطلق هاشتاغ “الجزائر مشتاقة لنجوى” وهكذا ردت عليهم

أطلق جمهور النجمة اللبنانية، نجوى كرم، من الجزائر، هاستاغ “الجزائر مشتاقة لنجوى”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا منهم عن حبهم وإشتياقهم لها.

واستعملت الفنانة اللبنانية، تقنية تسجيل الصوت، لترد على محبيها من الجزائر قائلة: “هيدي الحقيقة”.

واسترجع الجمهور الجزائري، ذكرى مرور 3سنوات على جولة نجوى كرم في الجزائر حين أحيت 4 حفلات بمناطق مختلفة من القطر الجزائري.

ةواختار محبو الفنانة، بعض أغانيها مرفقة بصور مكتوب عليها “أغاني نجوى كرم بخط اليد”، وهاشتاغ “الجزائر مشتاقة لنجوى”.