جمهور نجوى كرم يطلق هاشتاغ “الجزائر مشتاقة لنجوى” وهكذا ردت عليهم

أطلق جمهور النجمة اللبنانية، نجوى كرم، من الجزائر، هاستاغ “الجزائر مشتاقة لنجوى”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا منهم عن حبهم وإشتياقهم لها.
واستعملت الفنانة اللبنانية، تقنية تسجيل الصوت، لترد على محبيها من الجزائر قائلة: “هيدي الحقيقة”.
واسترجع الجمهور الجزائري، ذكرى مرور 3سنوات على جولة نجوى كرم في الجزائر حين أحيت 4 حفلات بمناطق مختلفة من القطر الجزائري.
ةواختار محبو الفنانة، بعض أغانيها مرفقة بصور مكتوب عليها “أغاني نجوى كرم بخط اليد”، وهاشتاغ “الجزائر مشتاقة لنجوى”.
من 3 سنين مثل اليوم كانت شمسك شارقة بجزائرنا، وع قد شوقنا إلك ع قد أملنا بملقاكي يكون قريب 🙏🏽
منّا إلك كلمات حب صادقة كنّا تلقيناها منّك…فتلقيها منّا بكل بكل حب ❤#الجزائر_مشتاقة_لنجوى @najwakaram @NK_fans
Part 1/2 https://t.co/XZ0CS5y6Vu pic.twitter.com/1PosCWyqXg
— NK ALGERIAN FANS 🇩🇿 (@NK_AlgerianFans) July 21, 2020
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